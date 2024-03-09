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У Дніпропетровській області загинув підліток через обстріл росіян

Нікополь, Субота 09 березня 2024 11:43
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У Дніпропетровській області загинув підліток через обстріл росіян Фото: окупанти вбили підлітку у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія обстріляла Дніпропетровську область з артилерії. Внаслідок ворожої атаки загинув підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Окупанти вдарили по Червоногригорівській громаді з артилерії. Були пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін.

Через ворожий обстріл загинув 16-річний підліток. Крім того, 22-річний хлопець отримав поранення. Він у важкому стані у лікарні.

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Цієї ночі росіяни випустили по Україні 15 "Шахедів". Сили ППО збили 12 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що над Криворізьким районом цієї ночі збили п'ять дронів. Але було влучання у підприємство, там виникла пожежа.

Крім того, сьогодні зранку росіяни з тактичної авіації випустили ракету Х-31 по Одеській області. Вона влучила у поле поза межами населеного пункту. Внаслідок атаки люди та інфраструктура не постраждали.

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