Війська РФ "Шахедом" вдарили по підприємству у Дніпропетровській області: виникла пожежа

Російські війська в ніч із 8 на 9 березня атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"П'ять безпілотників збили захисники неба над Криворізьким районом цієї ночі. Але було й попадання промисловим підприємством. Там виникла пожежа", - заявив голова Дніпропетровської ОВА. Повідомляється, що рятувальники оперативно загасили пожежу. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.