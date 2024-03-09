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Війська РФ "Шахедом" вдарили по підприємству у Дніпропетровській області: виникла пожежа

Субота 09 березня 2024 07:40
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Війська РФ "Шахедом" вдарили по підприємству у Дніпропетровській області: виникла пожежа Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська в ніч із 8 на 9 березня атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок удару виникла пожежа на промисловому підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"П'ять безпілотників збили захисники неба над Криворізьким районом цієї ночі. Але було й попадання промисловим підприємством. Там виникла пожежа", - заявив голова Дніпропетровської ОВА.

Повідомляється, що рятувальники оперативно загасили пожежу. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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