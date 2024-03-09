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В Днепропетровской области погиб подросток из-за обстрела россиян

Никополь, Суббота 09 марта 2024 11:43
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В Днепропетровской области погиб подросток из-за обстрела россиян Фото: оккупанты убили подростка в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия обстреляла Днепропетровскую область из артиллерии. В результате вражеской атаки погиб подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Оккупанты ударили по Червоногригоревской общине из артиллерии. Были повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.

Из-за вражеских обстрелов погиб 16-летний подросток. Кроме того, 22-летний парень получил ранение. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Обстрелы Украины 9 марта

Этой ночью россияне выпустили по Украине 15 "Шахедов". Силы ПВО сбили 12 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что над Криворожским районом этой ночью сбили пять дронов. Но было попадание в предприятие, там возник пожар.

Кроме того, сегодня утром россияне из тактической авиации выпустили ракету Х-31 по Одесской области. Она попала в поле вне населенного пункта. В результате атаки люди и инфраструктура не пострадали.

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