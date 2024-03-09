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Сили ППО за ніч збили 12 "Шахедів": скільки всього дронів запустила РФ

Україна, Субота 09 березня 2024 08:50
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Сили ППО за ніч збили 12 "Шахедів": скільки всього дронів запустила РФ Фото: сили ППО збили 12 з 15 "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 9 березня випустила по Україні 15 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 12 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Окупанти запускали "Шахеди" з Чауди (Крим) та Приморсько-Ахтарська (Росія).

Протиповітряна оборона працювала у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей. Нашим захисникам вдалося знищили 12 з 15 дронів.

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що ще відомо про нічну атаку

Про запуск та рух ворожих безпілотників Повітряні сили ЗСУ повідомляли ще з вечора 8 березня. Повітряна тривога охопила частину областей України, зокрема на сході, півночі та центрі.

Під час повітряної тривоги у районі Кривого Рогу пролунали вибухи.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що над Криворізьким районом цієї ночі збили п'ять дронів. Але було влучання у підприємство, там виникла пожежа.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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