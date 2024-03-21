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В Днепропетровской области водитель авто наехал на полицейского, врезавшись в блокпост

Днепропетровская область, Четверг 21 марта 2024 11:35
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В Днепропетровской области водитель авто наехал на полицейского, врезавшись в блокпост Фото: в Днепропетровской области водитель авто наехал на полицейского, врезавшись в блокпост (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

21 марта в Каменском районе Днепропетровской области водитель авто врезался в блокпост. Во время аварии пострадал полицейский, а сама иномарка загорелась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, утром 21 марта поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге М-30 "Знаменка-Луганск-Изварино", горит легковой автомобиль.

"Водитель легковушки Lexus RX 300 совершил наезд на бетонный блок. В результате столкновения легковой автомобиль вспыхнул. Огонь охватил моторный отсек и стремительно распространялся на салон транспортного средства", - говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, в результате ДТП пострадали два человека.

"Водитель транспортного средства и сотрудник Национальной полиции, на которого был совершен наезд", - констатировали в ГСЧС.

В Днепропетровской области водитель авто наехал на полицейского, врезавшись в блокпост (facebook.com/MNSDNE)

ДТП на блокпостах в Украине

За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 ДТП с погибшими или пострадавшими, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 получили травмы. В частности, ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.

Например, ранее в Ровенской области из-за аварии на блокпосту с участием трех автомобилей погиб один человек. А в начале ноября 2023 года в Киеве на блокпосту сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она была госпитализирована.

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