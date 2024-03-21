21 марта в Каменском районе Днепропетровской области водитель авто врезался в блокпост. Во время аварии пострадал полицейский, а сама иномарка загорелась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, утром 21 марта поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге М-30 "Знаменка-Луганск-Изварино", горит легковой автомобиль.

"Водитель легковушки Lexus RX 300 совершил наезд на бетонный блок. В результате столкновения легковой автомобиль вспыхнул. Огонь охватил моторный отсек и стремительно распространялся на салон транспортного средства", - говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, в результате ДТП пострадали два человека.

"Водитель транспортного средства и сотрудник Национальной полиции, на которого был совершен наезд", - констатировали в ГСЧС.

В Днепропетровской области водитель авто наехал на полицейского, врезавшись в блокпост (facebook.com/MNSDNE)