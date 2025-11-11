У Дніпропетровській області скасовують частину приміських поїздів: що трапилося

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада РФ атакувала південь України дронами, цілячись в інфраструктуру Одеської області. Є пошкодження енергетичних і транспортних об’єктів, пожежі та руйнування в депо "Укрзалізниці". Одна людина поранена, частина об’єктів працює на генераторах.

РБК-Україна також писало, що "Укрзалізниця" повідомила, що понад половина її пасажирських маршрутів є збитковими - 56 із 98. Найбільші збитки приносять рейси в Карпати, тоді як міжнародні напрямки залишаються прибутковими. Компанія не планує скасовувати соціально важливі поїзди, а пропонує державі співфінансування. Ціни на квитки нині нижчі за собівартість у 1,5-2 рази.