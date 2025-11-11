В Днепропетровской области отменяют часть пригородных поездов: что случилось

Начиная со вторника, 11 ноября, в Днепропетровской области временно меняется график движения ряда пригородных поездов из-за ситуации с безопасностью в регионе.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В период с 11 по 17 ноября:
Отметим, что 11 ноября поезд №6015 Днепр - Пятихатки следует с задержкой на 1 час. В компании сообщают, что состав задерживается на участке Горяиново – Диевка из-за травмирования человека.
В период с 15 по 17 ноября:
В период с 11 по 14 ноября и 17 ноября не будут курсировать:
С 15 по 17 ноября отменены:
В период с 11 по 17 ноября не будут курсировать также:
А также в дни 12-18 ноября не будет курсировать:
"Укрзализныця" просит пассажиров учитывать изменения при планировании поездок и при необходимости пользоваться альтернативными рейсами.
Напомним, в ночь на 11 ноября РФ атаковала юг Украины дронами, целясь в инфраструктуру Одесской области. Есть повреждения энергетических и транспортных объектов, пожары и разрушения в депо "Укрзализныци". Один человек ранен, часть объектов работает на генераторах.
РБК-Украина также писало, что "Укрзализныця" сообщила, что более половины ее пассажирских маршрутов являются убыточными - 56 из 98. Наибольшие убытки приносят рейсы в Карпаты, тогда как международные направления остаются прибыльными. Компания не планирует отменять социально важные поезда, а предлагает государству софинансирование. Цены на билеты сейчас ниже себестоимости в 1,5-2 раза.