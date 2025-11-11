В Днепропетровской области отменяют часть пригородных поездов: что случилось

Какие поезда будут курсировать по измененным маршрутам

В период с 11 по 17 ноября:

№7202 будет курсировать по маршруту Днепр-Главный - Синельниково-1 (вместо Каменское-Пас. - Синельниково-1). Также будут курсировать альтернативные маршруты №6008 и №6016 Каменское - Днепр-Главный;

№6536 назначен в сообщении Запорожье-2 - Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 - Лозовая).

Отметим, что 11 ноября поезд №6015 Днепр - Пятихатки следует с задержкой на 1 час. В компании сообщают, что состав задерживается на участке Горяиново – Диевка из-за травмирования человека.

В период с 15 по 17 ноября:

№7206 и №7208 будут курсировать по маршруту Днепр-Главный - Синельниково-1 (вместо Каменское-Пас. - Синельниково-1), а также альтернативные - №6038 Каменское - Днепр-Главный.

Какие рейсы временно отменены

В период с 11 по 14 ноября и 17 ноября не будут курсировать:

№7303 Днепр-Главный - Каменское-Пас. (альтернатива - №6005);

№7304 Каменское-Пасс. - Днепр-Главный (альтернатива - №6008, №6016).

С 15 по 17 ноября отменены:

№7305, №7307, №7309 Днепр-Главный - Каменское-Пасс. (альтернатива - рейсы №6005, №6015, №6037);

№7204 Каменское-Пасс. - Днепр-Главный (альтернатива - №6018).

В период с 11 по 17 ноября не будут курсировать также:

№6035 Днепр-Главный - Пятихатки-Стыковая (альтернатива - №6037 до Пятихаток-Пасс.);

№6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный (альтернатива - №6038 Пятихатки-Пасс. - Днепр-Главный);

№6039 Днепр-Главный - Пятихатки (альтернатива - №6043 до Пятихаток-Пасс.);

№6537 Павлоград-1 - Синельниково-1 (альтернатива - №6291).

А также в дни 12-18 ноября не будет курсировать:

№6010 Пятихатки - Днепр-Главный, но назначен альтернативный рейс №6008 Пятихатки-Пасс. - Днепр-Главный.

"Укрзализныця" просит пассажиров учитывать изменения при планировании поездок и при необходимости пользоваться альтернативными рейсами.