"Укрзалізниця" розкрила, скільки маршрутів є збитковими і чи планує їх скасувати

Субота 08 листопада 2025 08:00
"Укрзалізниця" розкрила, скільки маршрутів є збитковими і чи планує їх скасувати Скільки маршрутів "УЗ" є збитковими (фото: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копитко

"Укрзалізниця" заявила, що із 98 пасажирських маршрутів 56 є збитковими. Найбільш невигідними є маршрути у Карпатський регіон, а найбільш прибутковими - міжнародні рейси.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на оприлюднені дані під час зустрічі голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського з журналістами.

Збиткові маршрути "Укрзалізниці"

Станом на зараз, "Укрзалізниця" має 98 пасажирських маршрутів, 56 із них є збитковими. Втім попри це, компанія не збирається їх скасовувати, оскільки більшість із них є соціально важливими. Наприклад, у ті ж Карпати йде багато потягів із плацкартними вагонами, що дозволяє відправляти школярів на літній відпочинок тощо.

Найзбитковішими є маршрути у карпатський регіон: Ясіня, Солотвино, Мукачево, Рахів, Івано-Франківськ. Водночас прибутковими є міжнародні маршрути: Кишинів, Перемишль, Хелм, Будапешт.

"Піднявши ціни втричі-вчетверо, ми зробили б для великої частини нашого населення ці поїздки недоступними. І це найбільш важливі верстви населення", - заявив Олександр Перцовський.

&quot;Укрзалізниця&quot; розкрила, скільки маршрутів є збитковими і чи планує їх скасувати

Маршрути потягів та їхня рентабельність (скриншот)

Щоб перекрити витрати, компанія розглядала варіант скорочення маршрутів. У цьому випадку довелося б скасувати 501 приміський рейс. Втім від цієї ідеї відмовились. Натомість "Укрзалізниця" запропонувала державі співфінансування соціального сегмента, тобто запуск програми "УЗ 3000", яка покликана підтримати як залізницю, так і українців.

&quot;Укрзалізниця&quot; розкрила, скільки маршрутів є збитковими і чи планує їх скасувати

Яка реальна собівартість квитків "УЗ"

Ціни на квитки "Укрзалізниці" значно нижчі за їхню реальну собівартість. Найбільший розрив - у плацкарті, де поїздки продають більш ніж удвічі дешевше.

За даними компанії, квиток у СВ коштує 1 437 грн при собівартості 2 576 грн, у першому класі "Інтерсіті" - 691 проти 1 017 грн, у купе - 606 проти 1 335 грн, у плацкарті - 374 проти 1 040 грн.

Таким чином, розрив між реальною вартістю перевезення та ціною квитка сягає від 47% до 178%. У "УЗ" пояснюють, що тарифи залишаються соціальними, попри зростання витрат на ремонт, пальне та утримання інфраструктури.

Також у "УЗ" зазначили, що тепер уже не вдається завдяки прибутку від вантажоперевезень перекривати витрати на пасажирські маршрути, як це було раніше.

Як працюватиме програма "УЗ 3000"

"Укрзалізниця" у грудні запустить пілотну програму "УЗ 3000", яка дасть змогу безкоштовно подорожувати потягами на відстань до 3000 км. Спершу вона діятиме на прифронтових напрямках, а з січня - пошириться на інші маршрути.

Програмою зможуть скористатись дорослі і діти, квити будуть доступні у застосунку "УЗ". "Безкоштовні кілометри" охоплять квитки у плацкарт і купе, але не діятимуть на СВ, перший клас та міжнародні рейси.

Щомісяця компанія виставлятиме до 250 тисяч "бонусних" місць, які можна буде "купити" не за гроші, а за кілометри.

