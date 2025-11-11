У Дніпропетровській області скасовують частину приміських поїздів: що трапилося

Починаючи з вівторка, 11 листопада, у Дніпропетровській області тимчасово змінюється графік руху низки приміських поїздів через безпекову ситуацію в регіоні.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

"Укрзалізниця" просить пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок і за потреби користуватися альтернативними рейсами.

У період з 11 по 17 листопада не курсуватимуть також:

У період з 11 по 14 листопада та 17 листопада не курсуватимуть :

Зазначимо, 11 листопада поїзд №6015 Дніпро - Пʼятихатки курсує із затримкою на 1 годину. У компанії повідомляють, що потяг затримується на ділянці Горяїнове - Діївка через травмування людини.

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада РФ атакувала південь України дронами, цілячись в інфраструктуру Одеської області. Є пошкодження енергетичних і транспортних об’єктів, пожежі та руйнування в депо "Укрзалізниці". Одна людина поранена, частина об’єктів працює на генераторах.

РБК-Україна також писало, що "Укрзалізниця" повідомила, що понад половина її пасажирських маршрутів є збитковими - 56 із 98. Найбільші збитки приносять рейси в Карпати, тоді як міжнародні напрямки залишаються прибутковими. Компанія не планує скасовувати соціально важливі поїзди, а пропонує державі співфінансування. Ціни на квитки нині нижчі за собівартість у 1,5-2 рази.