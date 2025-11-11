У Дніпропетровській області скасовують частину приміських поїздів: що трапилося
Починаючи з вівторка, 11 листопада, у Дніпропетровській області тимчасово змінюється графік руху низки приміських поїздів через безпекову ситуацію в регіоні.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Які поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами
У період з 11 по 17 листопада:
- №7202 курсуватиме за маршрутом Дніпро-Головний - Синельникове-1 (замість Кам’янське-Пас. - Синельникове-1). Також курсуватимуть альтернативні маршрути №6008 та №6016 Кам’янське - Дніпро-Головний;
- №6536 призначено у сполученні Запоріжжя-2 - Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 - Лозова).
У період з 15 до 17 листопада:
- №7206 та №7208 курсуватимуть за маршрутом Дніпро-Головний - Синельникове-1 (замість Кам’янське-Пас. - Синельникове-1), а також альтернативні - №6038 Кам’янське - Дніпро-Головний.
Зазначимо, 11 листопада поїзд №6015 Дніпро - Пʼятихатки курсує із затримкою на 1 годину. У компанії повідомляють, що потяг затримується на ділянці Горяїнове - Діївка через травмування людини.
Які рейси тимчасово скасовано
У період з 11 по 14 листопада та 17 листопада не курсуватимуть:
- №7303 Дніпро-Головний - Кам’янське-Пас. (альтернатива - №6005);
- №7304 Кам’янське-Пас. - Дніпро-Головний (альтернатива - №6008, №6016).
З 15 до 17 листопада скасовано:
- №7305, №7307, №7309 Дніпро-Головний - Кам’янське-Пас. (альтернатива - рейси №6005, №6015, №6037);
- №7204 Кам’янське-Пас. - Дніпро-Головний (альтернатива - №6018).
У період з 11 по 17 листопада не курсуватимуть також:
- №6035 Дніпро-Головний - П’ятихатки-Стикова (альтернатива - №6037 до П’ятихаток-Пас.);
- №6044 П’ятихатки-Стикова - Дніпро-Головний (альтернатива - №6038 П’ятихатки-Пас. - Дніпро-Головний);
- №6039 Дніпро-Головний - П’ятихатки (альтернатива - №6043 до П’ятихаток-Пас.);
- №6537 Павлоград-1 - Синельникове-1 (альтернатива - №6291).
А також у дні 12-18 листопада не курсуватиме:
- №6010 П’ятихатки - Дніпро-Головний, але призначено альтернативний рейс №6008 П’ятихатки-Пас. - Дніпро-Головний.
"Укрзалізниця" просить пасажирів враховувати зміни під час планування поїздок і за потреби користуватися альтернативними рейсами.
Нагадаємо, в ніч на 11 листопада РФ атакувала південь України дронами, цілячись в інфраструктуру Одеської області. Є пошкодження енергетичних і транспортних об’єктів, пожежі та руйнування в депо "Укрзалізниці". Одна людина поранена, частина об’єктів працює на генераторах.
РБК-Україна також писало, що "Укрзалізниця" повідомила, що понад половина її пасажирських маршрутів є збитковими - 56 із 98. Найбільші збитки приносять рейси в Карпати, тоді як міжнародні напрямки залишаються прибутковими. Компанія не планує скасовувати соціально важливі поїзди, а пропонує державі співфінансування. Ціни на квитки нині нижчі за собівартість у 1,5-2 рази.