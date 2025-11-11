ua en ru
В Днепропетровской области отменяют часть пригородных поездов: что случилось

Вторник 11 ноября 2025 10:55
UA EN RU
В Днепропетровской области отменяют часть пригородных поездов: что случилось Фото: В Днепропетровской области временно не будут курсировать некоторые поезда (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Начиная со вторника, 11 ноября, в Днепропетровской области временно меняется график движения ряда пригородных поездов из-за ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Какие поезда будут курсировать по измененным маршрутам

В период с 11 по 17 ноября:

  • №7202 будет курсировать по маршруту Днепр-Главный - Синельниково-1 (вместо Каменское-Пас. - Синельниково-1). Также будут курсировать альтернативные маршруты №6008 и №6016 Каменское - Днепр-Главный;
  • №6536 назначен в сообщении Запорожье-2 - Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 - Лозовая).

Отметим, что 11 ноября поезд №6015 Днепр - Пятихатки следует с задержкой на 1 час. В компании сообщают, что состав задерживается на участке Горяиново – Диевка из-за травмирования человека.

В период с 15 по 17 ноября:

  • №7206 и №7208 будут курсировать по маршруту Днепр-Главный - Синельниково-1 (вместо Каменское-Пас. - Синельниково-1), а также альтернативные - №6038 Каменское - Днепр-Главный.

Какие рейсы временно отменены

В период с 11 по 14 ноября и 17 ноября не будут курсировать:

  • №7303 Днепр-Главный - Каменское-Пас. (альтернатива - №6005);
  • №7304 Каменское-Пасс. - Днепр-Главный (альтернатива - №6008, №6016).

С 15 по 17 ноября отменены:

  • №7305, №7307, №7309 Днепр-Главный - Каменское-Пасс. (альтернатива - рейсы №6005, №6015, №6037);
  • №7204 Каменское-Пасс. - Днепр-Главный (альтернатива - №6018).

В период с 11 по 17 ноября не будут курсировать также:

  • №6035 Днепр-Главный - Пятихатки-Стыковая (альтернатива - №6037 до Пятихаток-Пасс.);
  • №6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный (альтернатива - №6038 Пятихатки-Пасс. - Днепр-Главный);
  • №6039 Днепр-Главный - Пятихатки (альтернатива - №6043 до Пятихаток-Пасс.);
  • №6537 Павлоград-1 - Синельниково-1 (альтернатива - №6291).

А также в дни 12-18 ноября не будет курсировать:

  • №6010 Пятихатки - Днепр-Главный, но назначен альтернативный рейс №6008 Пятихатки-Пасс. - Днепр-Главный.

"Укрзализныця" просит пассажиров учитывать изменения при планировании поездок и при необходимости пользоваться альтернативными рейсами.

Напомним, в ночь на 11 ноября РФ атаковала юг Украины дронами, целясь в инфраструктуру Одесской области. Есть повреждения энергетических и транспортных объектов, пожары и разрушения в депо "Укрзализныци". Один человек ранен, часть объектов работает на генераторах.

РБК-Украина также писало, что "Укрзализныця" сообщила, что более половины ее пассажирских маршрутов являются убыточными - 56 из 98. Наибольшие убытки приносят рейсы в Карпаты, тогда как международные направления остаются прибыльными. Компания не планирует отменять социально важные поезда, а предлагает государству софинансирование. Цены на билеты сейчас ниже себестоимости в 1,5-2 раза.

