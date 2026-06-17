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У Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію родин із дітьми: деталі

15:42 17.06.2026 Ср
2 хв
Виїхати необхідно мешканцям 23 населених пунктів із різних громад
aimg Ірина Костенко
У Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію родин із дітьми: деталі Примусову евакуацію родин із дітьми в регіоні розширили (фото ілюстративне: Getty Images)
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У Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію. Родини з дітьми в обов'язковому порядку вивозять із ще 23 населених пунктів Синельниківського району.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Ганжі у Telegram.

Яких громад району торкнулися зміни

За даними очільника ОВА (станом на 17 червня), примусову евакуацію родин із дітьми розпочали ще з 23 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області.

Ганжа уточнив, що вони розташовані у таких громадах:

  • Шахтарській;
  • Дубовиківській;
  • Богинівській.

"Протягом місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат", - поділився посадовець.

У Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію родин із дітьми: деталіКарта Дніпропетровської області (інфографіка: adm.dp.gov.ua)

Результати евакуації в різних районах

Начальник Дніпропетровської ОВА розповів, що евакуація дорослих триває ще з семи громад Синельниківського району.

Тим часом всі родини з дітьми, за його словами, вже виїхали:

  • з Новокиївки (Нікопольський район);
  • з Іллінки (Нікопольський район);
  • з Вищетарасівки (Нікопольський район).
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Евакуація всіх мешканців продовжується:

  • з однієї вулиці міста Марганець (у Нікопольському районі Дніпропетровської області);
  • з майже 100 вулиць - міста Нікополя.

В цілому, згідно з інформацією Ганжі, вже виїхали:

  • понад 49,5 тис. людей - із Синельниківського району;
  • майже 750 жителів - із Нікопольського району.
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Як відбувається евакуація населення

Насамкінець Ганжа нагадав, що евакуація населення відбувається "через транзитні центри", де всім, хто того потребує, надають:

  • грошову допомогу;
  • юридичну допомогу;
  • психологічну допомогу;
  • медичну допомогу;
  • харчові та гігієнічні набори.

Крім того, під час евакуації людям:

  • сприяють у відновленні документів;
  • допомагають із подальшим розселенням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми на окремих територіях Нікопольського району.

Крім того, ми розповідали, як розширили обов'язкову евакуацію в Харківській області.

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