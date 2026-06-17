У Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію родин із дітьми: деталі
У Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію. Родини з дітьми в обов'язковому порядку вивозять із ще 23 населених пунктів Синельниківського району.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Ганжі у Telegram.
Яких громад району торкнулися зміни
За даними очільника ОВА (станом на 17 червня), примусову евакуацію родин із дітьми розпочали ще з 23 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області.
Ганжа уточнив, що вони розташовані у таких громадах:
- Шахтарській;
- Дубовиківській;
- Богинівській.
"Протягом місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат", - поділився посадовець.
Карта Дніпропетровської області (інфографіка: adm.dp.gov.ua)
Результати евакуації в різних районах
Начальник Дніпропетровської ОВА розповів, що евакуація дорослих триває ще з семи громад Синельниківського району.
Тим часом всі родини з дітьми, за його словами, вже виїхали:
- з Новокиївки (Нікопольський район);
- з Іллінки (Нікопольський район);
- з Вищетарасівки (Нікопольський район).
Евакуація всіх мешканців продовжується:
- з однієї вулиці міста Марганець (у Нікопольському районі Дніпропетровської області);
- з майже 100 вулиць - міста Нікополя.
В цілому, згідно з інформацією Ганжі, вже виїхали:
- понад 49,5 тис. людей - із Синельниківського району;
- майже 750 жителів - із Нікопольського району.
Як відбувається евакуація населення
Насамкінець Ганжа нагадав, що евакуація населення відбувається "через транзитні центри", де всім, хто того потребує, надають:
- грошову допомогу;
- юридичну допомогу;
- психологічну допомогу;
- медичну допомогу;
- харчові та гігієнічні набори.
Крім того, під час евакуації людям:
- сприяють у відновленні документів;
- допомагають із подальшим розселенням.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми на окремих територіях Нікопольського району.
Крім того, ми розповідали, як розширили обов'язкову евакуацію в Харківській області.
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