В Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми: детали

В Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию. Семьи с детьми в обязательном порядке вывозят из еще 23 населенных пунктов Синельниковского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи в Telegram.

Какие громады района затронули изменения

По данным главы ОВА (по состоянию на 17 июня), принудительную эвакуацию семей с детьми начали еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.

Ганжа уточнил, что они расположены в таких громадах:

Шахтерской;

Дубовиковской;

Богиновской.

"В течение месяца покинуть опасные территории должны почти 3800 юношей и девушек", - поделился чиновник.

Карта Днепропетровской области (инфографика: adm.dp.gov.ua)

Результаты эвакуации в разных районах

Начальник Днепропетровской ОВА рассказал, что эвакуация взрослых продолжается еще из семи громад Синельниковского района.

Тем временем все семьи с детьми, по его словам, уже выехали:

из Новокиевки (Никопольский район);

из Ильинки (Никопольский район);

из Вышетарасовки (Никопольский район).

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Эвакуация всех жителей продолжается:

с одной улицы города Марганец (в Никопольском районе Днепропетровской области);

почти со 100 улиц города Никополя.

В целом, по информации Ганжи, уже выехали:

более 49,5 тыс. человек - из Синельниковского района;

почти 750 жителей - из Никопольского района.

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Как происходит эвакуация населения

В заключение Ганжа напомнил, что эвакуация населения происходит "через транзитные центры", где всем, кто в этом нуждается, предоставляют:

денежную помощь;

юридическую помощь;

психологическую помощь;

медицинскую помощь;

продовольственные и гигиенические наборы.

Кроме того, во время эвакуации людям: