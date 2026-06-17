В Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми: детали
В Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию. Семьи с детьми в обязательном порядке вывозят из еще 23 населенных пунктов Синельниковского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи в Telegram.
Какие громады района затронули изменения
По данным главы ОВА (по состоянию на 17 июня), принудительную эвакуацию семей с детьми начали еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.
Ганжа уточнил, что они расположены в таких громадах:
- Шахтерской;
- Дубовиковской;
- Богиновской.
"В течение месяца покинуть опасные территории должны почти 3800 юношей и девушек", - поделился чиновник.
Карта Днепропетровской области (инфографика: adm.dp.gov.ua)
Результаты эвакуации в разных районах
Начальник Днепропетровской ОВА рассказал, что эвакуация взрослых продолжается еще из семи громад Синельниковского района.
Тем временем все семьи с детьми, по его словам, уже выехали:
- из Новокиевки (Никопольский район);
- из Ильинки (Никопольский район);
- из Вышетарасовки (Никопольский район).
Эвакуация всех жителей продолжается:
- с одной улицы города Марганец (в Никопольском районе Днепропетровской области);
- почти со 100 улиц города Никополя.
В целом, по информации Ганжи, уже выехали:
- более 49,5 тыс. человек - из Синельниковского района;
- почти 750 жителей - из Никопольского района.
Как происходит эвакуация населения
В заключение Ганжа напомнил, что эвакуация населения происходит "через транзитные центры", где всем, кто в этом нуждается, предоставляют:
- денежную помощь;
- юридическую помощь;
- психологическую помощь;
- медицинскую помощь;
- продовольственные и гигиенические наборы.
Кроме того, во время эвакуации людям:
- оказывают содействие в восстановлении документов;
- помогают с дальнейшим расселением.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми на отдельных территориях Никопольского района.
Кроме того, мы рассказывали, как расширили обязательную эвакуацию в Харьковской области.
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