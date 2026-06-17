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В Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми: детали

15:42 17.06.2026 Ср
2 мин
Выехать необходимо жителям 23 населенных пунктов из разных громад
aimg Ирина Костенко
В Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми: детали Принудительную эвакуацию семей с детьми в регионе расширили (фото иллюстративное: Getty Images)
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В Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию. Семьи с детьми в обязательном порядке вывозят из еще 23 населенных пунктов Синельниковского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи в Telegram.

Какие громады района затронули изменения

По данным главы ОВА (по состоянию на 17 июня), принудительную эвакуацию семей с детьми начали еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.

Ганжа уточнил, что они расположены в таких громадах:

  • Шахтерской;
  • Дубовиковской;
  • Богиновской.

"В течение месяца покинуть опасные территории должны почти 3800 юношей и девушек", - поделился чиновник.

В Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми: деталиКарта Днепропетровской области (инфографика: adm.dp.gov.ua)

Результаты эвакуации в разных районах

Начальник Днепропетровской ОВА рассказал, что эвакуация взрослых продолжается еще из семи громад Синельниковского района.

Тем временем все семьи с детьми, по его словам, уже выехали:

  • из Новокиевки (Никопольский район);
  • из Ильинки (Никопольский район);
  • из Вышетарасовки (Никопольский район).
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Эвакуация всех жителей продолжается:

  • с одной улицы города Марганец (в Никопольском районе Днепропетровской области);
  • почти со 100 улиц города Никополя.

В целом, по информации Ганжи, уже выехали:

  • более 49,5 тыс. человек - из Синельниковского района;
  • почти 750 жителей - из Никопольского района.
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Как происходит эвакуация населения

В заключение Ганжа напомнил, что эвакуация населения происходит "через транзитные центры", где всем, кто в этом нуждается, предоставляют:

  • денежную помощь;
  • юридическую помощь;
  • психологическую помощь;
  • медицинскую помощь;
  • продовольственные и гигиенические наборы.

Кроме того, во время эвакуации людям:

  • оказывают содействие в восстановлении документов;
  • помогают с дальнейшим расселением.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми на отдельных территориях Никопольского района.

Кроме того, мы рассказывали, как расширили обязательную эвакуацию в Харьковской области.

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