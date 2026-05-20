У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів

Звідки виїхати потрібно обов'язково

У своєму повідомленні прес-служба Дубовиківської територіальної громади звернулась до мешканців Чаплинського та Шевченківського старостинських округів.

Їм розповіли, що відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (№893/0/527-26 від 18.05.2026), обов'язкову загальну евакуацію усіх категорій населення оголошено для таких окремих населених пунктів Синельниківського району:

селища Чаплине;

село Хуторо-Чаплине;

село Петрикове;

село Рівне;

село Журавлинка.

Зазначається при цьому, що евакуація населення буде здійснюватись:

впродовж 30 днів;

організовано;

безкоштовно.

"У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації, постійними обстрілами та загрозою для життя і здоров'я людей, закликаємо мешканців не зволікати та евакуюватися у більш безпечні регіони", - наголосила місцева влада.

Що зібрати з собою до евакуації

В межах оголошеної евакуації мешканцям вищезазначених населених пунктів рекомендують підготувати, щоб взяти з собою:

всі найважливіші документи;

банківські картки та готівку;

ліки;

одяг та речі першої потреби;

зарядні пристрої;

запас води та їжі.

"Бережіть себе та своїх близьких. Життя і безпека - найважливіші", - нагадали людям.

Куди звертатись, щоб отримати допомогу

Українцям розповіли, що проконсультуватися та отримати допомогу щодо виїзду, транспортування чи тимчасового розміщення можна у різний спосіб.

Для цього громадянам радять звернутись:

або на єдину гарячу лінію з евакуації в Дніпропетровській області - 0-800-336-085;

або до Гуманітарної місії "Проліска" - 095-601-54-17;

або до БФ "Право на захист" - 099-207-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90;

або до ГО "Десяте квітня" - 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

або до БФ "Роккада" - 067-120-92-03;

або до Данської ради у справах біженців - 095-430-54-97;

або до БФ "Діти нового покоління" - 068-980-07-09;

або до "Білих янголів" - 066-56-19-102;

або до "Схід-SOS" - 0-800-332-614.

Корисна інформація для мешканців Чаплинського та Шевченківського округів (інфографіка: facebook.com/dubovyky)

Крім того, за додатковою інформацією та роз'ясненнями можна звертатися до старости свого округу або безпосередньо до Виконавчого комітету Дубовиківської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області: