У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів

15:08 20.05.2026 Ср
3 хв
Місцевим мешканцям вже пояснили, куди звертатись і що зібрати з собою
aimg Ірина Костенко
Евакуація здійснюється організовано та безкоштовно (фото ілюстративне: Getty Images)

Через погіршення безпекової ситуації та постійні обстріли в одному з районів Дніпропетровської області оголосили обов'язкову евакуацію. Мешканцям низки населених пунктів потрібно виїхати впродовж 30 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Дубовиківської територіальної громади у Facebook.

Звідки виїхати потрібно обов'язково

У своєму повідомленні прес-служба Дубовиківської територіальної громади звернулась до мешканців Чаплинського та Шевченківського старостинських округів.

Їм розповіли, що відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (№893/0/527-26 від 18.05.2026), обов'язкову загальну евакуацію усіх категорій населення оголошено для таких окремих населених пунктів Синельниківського району:

  • селища Чаплине;
  • село Хуторо-Чаплине;
  • село Петрикове;
  • село Рівне;
  • село Журавлинка.

Зазначається при цьому, що евакуація населення буде здійснюватись:

  • впродовж 30 днів;
  • організовано;
  • безкоштовно.

"У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації, постійними обстрілами та загрозою для життя і здоров'я людей, закликаємо мешканців не зволікати та евакуюватися у більш безпечні регіони", - наголосила місцева влада.

Що зібрати з собою до евакуації

В межах оголошеної евакуації мешканцям вищезазначених населених пунктів рекомендують підготувати, щоб взяти з собою:

  • всі найважливіші документи;
  • банківські картки та готівку;
  • ліки;
  • одяг та речі першої потреби;
  • зарядні пристрої;
  • запас води та їжі.

"Бережіть себе та своїх близьких. Життя і безпека - найважливіші", - нагадали людям.

Куди звертатись, щоб отримати допомогу

Українцям розповіли, що проконсультуватися та отримати допомогу щодо виїзду, транспортування чи тимчасового розміщення можна у різний спосіб.

Для цього громадянам радять звернутись:

  • або на єдину гарячу лінію з евакуації в Дніпропетровській області - 0-800-336-085;
  • або до Гуманітарної місії "Проліска" - 095-601-54-17;
  • або до БФ "Право на захист" - 099-207-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90;
  • або до ГО "Десяте квітня" - 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;
  • або до БФ "Роккада" - 067-120-92-03;
  • або до Данської ради у справах біженців - 095-430-54-97;
  • або до БФ "Діти нового покоління" - 068-980-07-09;
  • або до "Білих янголів" - 066-56-19-102;
  • або до "Схід-SOS" - 0-800-332-614.

Корисна інформація для мешканців Чаплинського та Шевченківського округів (інфографіка: facebook.com/dubovyky)

Крім того, за додатковою інформацією та роз'ясненнями можна звертатися до старости свого округу або безпосередньо до Виконавчого комітету Дубовиківської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області:

  • сектор з питань мобілізаційної та оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами - 097-727-85-66;
  • відділ соціального захисту населення та ветеранської політики, відділ ЦНАП - 096-083-58-85;
  • Служба у справах дітей - 099-059-42-84;
  • Центр надання соціальних послуг - 097-583-29-21;
  • Шевченківський старостинський округ - 096-977-18-86;
  • Чаплинський старостинський округ - 067-810-40-89.

