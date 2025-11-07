На Дніпропетровщині тимчасово скасували низку поїздів: альтернативні рейси
Через ускладнений рух поїздів на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів тимчасово не курсуватиме низка приміських рейсів. А деякі прямуватимуть за обмеженим маршрутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Тимчасово не курсуватимуть 8, 9 та 10 листопада:
- Dnipro City №7305, №7307 Дніпро - Кам'янське;
- №6035 Дніпро - П'ятихатки-Стикова;
- №6044 П'ятихатки-Стикова - Дніпро;
- №6039 Дніпро - П'ятихатки.
Не курсуватимуть 8, 9, 10 та 11 листопада:
- №6010 П'ятихатки - Дніпро.
Не курсуватимуть 10 листопада:
- №7303 Дніпро - Кам'янське та №7304 Кам'янське - Дніпро.
8, 9 та 10 листопада кінцевою та початковою станцією буде Дніпро для рейсів Dnipro City, що прямують до Синельникове-1, а саме: №7202, №7204 №7206, №7208
Натомість УЗ пропонує альтернативні рейси в ці дні, зокрема:
- ранковий та вечірній: №6008 та №6038 сполученнями П'ятихатки - Дніпро;
- і зворотно: №6037 та №6043 Дніпро - П'ятихатки.
З актуальним графіком можна ознайомитися на сайті.
Обстріли залізниці
Нагадаємо, напередодні російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у східних регіонах України.
Через це "Укрзалізниця" була змушена змінити маршрути кількох поїздів, а затримки рейсів сягали кількох годин.
Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, під удар потрапила станція "Запоріжжя-Камʼянське" у Дніпропетровській області.
Сьогодні, 7 листопада, УЗ змінила рух поїздів у Дніпропетровській області через вплив бойових дій. Деякі потяги до Дніпра скасували.