"Укрзалізниця" скасувала деякі потяги до одного з обласних центрів через бойові дії

Сьогодні, 7 листопада, змінено рух поїздів у Дніпропетровській області через вплив бойових дій. Деякі потяги до Дніпра скасували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ " Укрзалізницю ".

Що змінилось?

7 листопада не курсуватимуть наступні поїзди:

№ 7303 та № 7304 Дніпро-Камʼянське-Дніпро;

№ 6010 Пʼятихатки-Дніпро.

Крім того, поїзди №6492 та №6502 встановлюються в сполученні Дніпробуд-2 - Запоріжжя-2 (замість Марганець - Запоріжжя-2 та Канцерівка - Запоріжжя-2 відповідно).

Як уточнили у компанії, зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.

В "Укрзалізниці" радять пасажирам уточнювати актуальну інформацію на місцях відправлення або за допомогою онлайн-розкладу на офіційному сайті компанії.