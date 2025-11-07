ua en ru
На Днепропетровщине временно отменили ряд поездов: альтернативные рейсы

Днепропетровская область, Пятница 07 ноября 2025 21:27
UA EN RU
На Днепропетровщине временно отменили ряд поездов: альтернативные рейсы Фото: на Днепропетровщине временно отменили ряд пригородных поездов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за осложненного движения поездов на Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов временно не будет курсировать ряд пригородных рейсов. А некоторые будут следовать по ограниченному маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Временно не будут курсировать 8, 9 и 10 ноября:

  • Dnipro City №7305, №7307 Днепр - Каменское;
  • №6035 Днепр - Пятихатки-Стыковая;
  • №6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр;
  • №6039 Днепр - Пятихатки.

Не будут курсировать 8, 9, 10 и 11 ноября:

  • №6010 Пятихатки - Днепр.

Не будут курсировать 10 ноября:

  • №7303 Днепр - Каменское и №7304 Каменское - Днепр.

8, 9 и 10 ноября конечной и начальной станцией будет Днепр для рейсов Dnipro City, следующих в Синельниково-1, а именно: №7202, №7204 №7206, №7208

Зато УЗ предлагает альтернативные рейсы в эти дни, в частности:

  • утренний и вечерний: №6008 и №6038 сообщениями Пятихатки - Днепр;
  • и обратно: №6037 и №6043 Днепр - Пятихатки.

С актуальным графиком можно ознакомиться на сайте.

Обстрелы железной дороги

Напомним, накануне российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в восточных регионах Украины.

Из-за этого "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршруты нескольких поездов, а задержки рейсов достигали нескольких часов.

Как сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский, под удар попала станция "Запорожье-Каменское" в Днепропетровской области.

Сегодня, 7 ноября, УЗ изменила движение поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий. Некоторые поезда в Днепр отменили.

