На Днепропетровщине временно отменили ряд поездов: альтернативные рейсы
Из-за осложненного движения поездов на Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов временно не будет курсировать ряд пригородных рейсов. А некоторые будут следовать по ограниченному маршруту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Временно не будут курсировать 8, 9 и 10 ноября:
- Dnipro City №7305, №7307 Днепр - Каменское;
- №6035 Днепр - Пятихатки-Стыковая;
- №6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр;
- №6039 Днепр - Пятихатки.
Не будут курсировать 8, 9, 10 и 11 ноября:
- №6010 Пятихатки - Днепр.
Не будут курсировать 10 ноября:
- №7303 Днепр - Каменское и №7304 Каменское - Днепр.
8, 9 и 10 ноября конечной и начальной станцией будет Днепр для рейсов Dnipro City, следующих в Синельниково-1, а именно: №7202, №7204 №7206, №7208
Зато УЗ предлагает альтернативные рейсы в эти дни, в частности:
- утренний и вечерний: №6008 и №6038 сообщениями Пятихатки - Днепр;
- и обратно: №6037 и №6043 Днепр - Пятихатки.
С актуальным графиком можно ознакомиться на сайте.
Обстрелы железной дороги
Напомним, накануне российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в восточных регионах Украины.
Из-за этого "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршруты нескольких поездов, а задержки рейсов достигали нескольких часов.
Как сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский, под удар попала станция "Запорожье-Каменское" в Днепропетровской области.
Сегодня, 7 ноября, УЗ изменила движение поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий. Некоторые поезда в Днепр отменили.