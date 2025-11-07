На Днепропетровщине временно отменили ряд поездов: альтернативные рейсы

Из-за осложненного движения поездов на Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов временно не будет курсировать ряд пригородных рейсов. А некоторые будут следовать по ограниченному маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Временно не будут курсировать 8, 9 и 10 ноября:

Dnipro City №7305, №7307 Днепр - Каменское;

№6035 Днепр - Пятихатки-Стыковая;

№6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр;

№6039 Днепр - Пятихатки.

Не будут курсировать 8, 9, 10 и 11 ноября:

№6010 Пятихатки - Днепр.

Не будут курсировать 10 ноября:

№7303 Днепр - Каменское и №7304 Каменское - Днепр.

8, 9 и 10 ноября конечной и начальной станцией будет Днепр для рейсов Dnipro City, следующих в Синельниково-1, а именно: №7202, №7204 №7206, №7208

Зато УЗ предлагает альтернативные рейсы в эти дни, в частности:

утренний и вечерний: №6008 и №6038 сообщениями Пятихатки - Днепр;

и обратно: №6037 и №6043 Днепр - Пятихатки.

С актуальным графиком можно ознакомиться на сайте.