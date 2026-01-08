На Дніпропетровщині без світла залишаються 800 тисяч споживачів, - Міненерго

Станом на ранок 8 січня у Дніпропетровській області через удари росіян по енергетиці без світла залишаються 800 тисяч споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.
"Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти критичної інфраструктури заживлені частково", - зазначив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов.
Він також зазначив, що внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню.
У Міненерго також зазначили, що через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
Російські війська вдень 7 січня та в ніч на 8 січня здійснили серію атак ударними дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Так, унаслідок вечірнього обстрілу 7 січня в обох регіонах зникало електропостачання. Мешканців закликали завчасно зробити запаси води, а для підтримки населення та забезпечення базових потреб почали розгортати "пункти незламності".
Згодом повідомлялось, що енергетикам вдалось повністю повернути світло жителям Запорізької області, але громадян закликали не користуватись потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії.
Окрім того, вчора вдень та вночі росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані по кількох локаціях.