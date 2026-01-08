RU

На Днепропетровщине без света остаются 800 тысяч потребителей, - Минэнерго

Фото: на Днепропетровщине без света остаются 800 тысяч потребителей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на утро 8 января в Днепропетровской области из-за ударов россиян по энергетике без света остаются 800 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"По состоянию на утро в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тысяч потребителей. Ремонтные работы продолжаются, чтобы вернуть свет и тепло потребителям. Объекты критической инфраструктуры запитаны частично", - отметил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Он также отметил, что в результате атаки на Днепропетровщине были обесточены восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность.

Обесточивание из-за непогоды

В Минэнерго также отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

 

Удары РФ по энергетике

Российские войска днем 7 января и в ночь на 8 января совершили серию атак ударными дронами по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской и Запорожской областях.

Так, в результате вечернего обстрела 7 января в обоих регионах исчезало электроснабжение. Жителей призвали заблаговременно сделать запасы воды, а для поддержки населения и обеспечения базовых потребностей начали разворачивать "пункты несокрушимости".

Впоследствии сообщалось, что энергетикам удалось полностью вернуть свет жителям Запорожской области, но граждан призвали не пользоваться мощными бытовыми приборами из-за дефицита электроэнергии.

Кроме того, вчера днем и ночью россияне совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены по нескольким локациям.

