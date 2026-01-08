На Днепропетровщине без света остаются 800 тысяч потребителей, - Минэнерго

"По состоянию на утро в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тысяч потребителей. Ремонтные работы продолжаются, чтобы вернуть свет и тепло потребителям. Объекты критической инфраструктуры запитаны частично", - отметил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Он также отметил, что в результате атаки на Днепропетровщине были обесточены восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность.

Обесточивание из-за непогоды

В Минэнерго также отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.