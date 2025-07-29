На Дніпропетровщині РФ атакувала рятувальників під час ліквідації пожежі (фото)

За даними ДСНС, цієї ночі війська російської армії дронами атакували одне із селищ Синельниківського району. В результаті там загорівся вантажний автомобіль.

Однак коли рятувальники розпочали ліквідацію пожежі то також потрапили під обстріл.

Фото: росіяни вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)

"Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках.

Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль", - сказано у повідомленні.

На щастя, з рятувальників ніхто не постраждав.