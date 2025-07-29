На Дніпропетровщині РФ атакувала рятувальників під час ліквідації пожежі (фото)

Російська армія атакувала рятувальників, які займались ліквідацією пожежі у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
За даними ДСНС, цієї ночі війська російської армії дронами атакували одне із селищ Синельниківського району. В результаті там загорівся вантажний автомобіль.
Однак коли рятувальники розпочали ліквідацію пожежі то також потрапили під обстріл.
"Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках.
Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль", - сказано у повідомленні.
На щастя, з рятувальників ніхто не постраждав.
У на понеділок, 28 липня, російські війська здійснили черговий масований обстріл України з використанням ударних дронів та ракет різних типів.
Зокрема, у Києві пролунала серія вибухів, а пізніше стало відомо, що у Дарницькому районі кілька осіб отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівку.
Окрім цього вибухи було чути у Кропивницькому - у місті виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Попередньо, ніхто не постраждав.
Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.