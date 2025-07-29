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На Дніпропетровщині РФ атакувала рятувальників під час ліквідації пожежі (фото)

Фото: росіяни вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія атакувала рятувальників, які займались ліквідацією пожежі у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними ДСНС, цієї ночі війська російської армії дронами атакували одне із селищ Синельниківського району.  В результаті там загорівся вантажний автомобіль.

Однак коли рятувальники розпочали ліквідацію пожежі то також потрапили під обстріл.

 Фото: росіяни вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)

"Під час гасіння пожежі ворог цілеспрямовано вдарив повторно по рятувальниках.
Унаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль", - сказано у повідомленні.

На щастя, з рятувальників ніхто не постраждав.

 

Комбінований удар по Україні 28 липня

У на понеділок, 28 липня, російські війська здійснили черговий масований обстріл України з використанням ударних дронів та ракет різних типів.

Зокрема, у Києві пролунала серія вибухів, а пізніше стало відомо, що у Дарницькому районі кілька осіб отримали поранення, пошкоджено багатоповерхівку.

Окрім цього вибухи було чути у Кропивницькому - у місті виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Попередньо, ніхто не постраждав.

Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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