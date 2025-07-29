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На Днепропетровщине РФ атаковала спасателей во время ликвидации пожара (фото)

Фото: россияне ударили по спасателям на Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, этой ночью войска российской армии дронами атаковали один из поселков Синельниковского района. В результате там загорелся грузовой автомобиль.

Однако когда спасатели начали ликвидацию пожара то также попали под обстрел.

Фото: россияне ударили по спасателям на Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)

"Во время тушения пожара враг целенаправленно ударил повторно по спасателям.
В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - сказано в сообщении.

К счастью, из спасателей никто не пострадал.

 

 

Комбинированный удар по Украине 28 июля

В понедельник, 28 июля, российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ударных дронов и ракет различных типов.

В частности, в Киеве прозвучала серия взрывов, а позже стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждена многоэтажка.

Кроме этого взрывы были слышны в Кропивницком - в городе возник пожар, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. Предварительно, никто не пострадал.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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