На Днепропетровщине РФ атаковала спасателей во время ликвидации пожара (фото)

Российская армия атаковала спасателей, которые занимались ликвидацией пожара в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, этой ночью войска российской армии дронами атаковали один из поселков Синельниковского района. В результате там загорелся грузовой автомобиль.
Однако когда спасатели начали ликвидацию пожара то также попали под обстрел.
"Во время тушения пожара враг целенаправленно ударил повторно по спасателям.
В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - сказано в сообщении.
К счастью, из спасателей никто не пострадал.
В понедельник, 28 июля, российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ударных дронов и ракет различных типов.
В частности, в Киеве прозвучала серия взрывов, а позже стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждена многоэтажка.
Кроме этого взрывы были слышны в Кропивницком - в городе возник пожар, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. Предварительно, никто не пострадал.
Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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