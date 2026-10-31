На Дніпропетровщині "пункти незламності" перейшли на цілодобову роботу через удари РФ

Через російські атаки на Дніпропетровщині без світла залишаються понад 100 тисяч абонентів. "Пункти незламності" переведено на цілодобовий режим роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Дніпропетровської ОВА.

Знайти найближчий пункт можна на сайті ОВА або у застосунку "Дія".

Загалом на Дніпропетровщині діє майже 1 500 таких пунктів, понад 60 із них обладнані місцями для ночівлі.

У знеструмлених громадах "пункти незламності" працюють цілодобово. Там можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися.

Через нестабільну роботу виснаженої енергосистеми громадян закликають споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Енергетики працюють без упину, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.

Найскладніша ситуація із електропостачанням зберігається у трьох районах області. Знеструмленими залишаються населені пункти у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах.

Нагадаємо, що вночі 31 жовтня росіяни повторно атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання та значна частина жителів залишилася без світла.

Напередодні, увечері 29 жовтня, окупанти завдали удару по Дніпру, після якого у місті стався блекаут і зникла електрика.

У зв'язку з пошкодженнями енергомережі вже наступного дня, 30 жовтня, у Дніпрі та Дніпропетровському районі ввели екстрені відключення світла, через що скасували дії стандартних графіків.