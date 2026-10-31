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На Дніпропетровщині "пункти незламності" перейшли на цілодобову роботу через удари РФ

16:45 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
На Дніпропетровщині "пункти незламності" перейшли на цілодобову роботу через удари РФ Фото: "пункти незламності" на Дніпропетровщині перейшли на цілодобовий режим (Getty Images)
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Через російські атаки на Дніпропетровщині без світла залишаються понад 100 тисяч абонентів. "Пункти незламності" переведено на цілодобовий режим роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської ОВА.

Найскладніша ситуація із електропостачанням зберігається у трьох районах області. Знеструмленими залишаються населені пункти у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах.

Енергетики працюють без упину, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.

Через нестабільну роботу виснаженої енергосистеми громадян закликають споживати електроенергію ощадливо та не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

У знеструмлених громадах "пункти незламності" працюють цілодобово. Там можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися.

Усі приміщення забезпечені генераторами та питною водою.

Загалом на Дніпропетровщині діє майже 1 500 таких пунктів, понад 60 із них обладнані місцями для ночівлі.

Знайти найближчий пункт можна на сайті ОВА або у застосунку "Дія".

Нагадаємо, що вночі 31 жовтня росіяни повторно атакували енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській області, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання та значна частина жителів залишилася без світла.

Напередодні, увечері 29 жовтня, окупанти завдали удару по Дніпру, після якого у місті стався блекаут і зникла електрика.

У зв'язку з пошкодженнями енергомережі вже наступного дня, 30 жовтня, у Дніпрі та Дніпропетровському районі ввели екстрені відключення світла, через що скасували дії стандартних графіків.

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