ua en ru
Сб, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

На Днепропетровщине "пункты несокрушимости" перешли на круглосуточную работу из-за ударов РФ

16:45 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
На Днепропетровщине "пункты несокрушимости" перешли на круглосуточную работу из-за ударов РФ Фото: "пункты несокрушимости" на Днепропетровщине перешли на круглосуточный режим (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Из-за российских атак на Днепропетровщине без света остаются более 100 тысяч абонентов. "Пункты несокрушимости" переведены на круглосуточный режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Днепропетровской ОВА.

Самая сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в трех районах области. Обесточенными остаются населенные пункты в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах.

Энергетики работают без остановки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище.

Из-за нестабильной работы истощенной энергосистемы граждан призывают потреблять электроэнергию бережливо и не включать несколько мощных приборов одновременно.

В обесточенных общинах "пункты несокрушимости" работают круглосуточно. Там можно зарядить гаджеты, пользоваться интернетом и согреться.

Все помещения снабжены генераторами и питьевой водой.

Всего в Днепропетровской области действует почти 1 500 таких пунктов, более 60 из них оборудованы местами для ночлега.

Найти ближайший пункт можно на сайте ОВА или в приложении "Дия".

Напомним, что ночью 31 октября россияне повторно атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области, в результате чего было серьезно повреждено оборудование и значительная часть жителей осталась без света.

Накануне, вечером 29 октября, кафиры нанесли удар по Днепру, после которого в городе произошел блекаут и исчезло электричество.

В связи с повреждениями сети уже на следующий день, 30 октября, в Днепре и Днепропетровском районе ввели экстренные отключения света, из-за чего отменили действия стандартных графиков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепропетровская область Война в Украине Графики отключения света Днепр Энергетическая блокада
Новости
Почему в Киеве резко ухудшилась ситуация со светом: объяснение ДТЭК
Почему в Киеве резко ухудшилась ситуация со светом: объяснение ДТЭК
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур