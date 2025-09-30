UA

Дніпро та Харків під ударом дронів РФ: лунають вибухи, є прильоти

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень вівторка, 30 вересня, дронами атакує територію України. Вибухи лунають у Харкові та Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили, мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

За даними Повітряних сил, російські військові запустили ударні дрони по містах України. Ворожі безпілотники рухались з різних напрямків.

Харків

Близько 15:34 Терехов повідомив, що у Харкові пролунав вибух. Згодом він уточнив, що по Київському району міста було завдано удар "Молнією". Протягом наступної години Терехов повідомив, що у той же район був ще один приліт.

Станом на 16:20 відомо про чотири прильоти по Харкову. Терезов уточнив, що росіяни також б'ють по мвсту "Шахедами".

Про постраждалих не повідомлялось.

Дніпро

О 16:10 Лукашук попередив про загрозу російських дронів для Дніпра та області. А за деякий час до того місцеві ЗМІ писали про вибухи у Дніпрі.

Станом на 16:20 про постраждалих не повідомлялось.

Обстріл 30 вересня

Вранці вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області - там було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Через обстріл виникли пожежі - займання ліквідували.

Відомо, що через російський удар вводились зміни руху потягів на Чернігівщині. Зокрема, низка потягів з Києва до Ніжина була або скасована, або курсує зі значними затримками.

За даними Повітряних сил, окупанти атакували Україну 65 ударними безпілотниками з шести напрямків. Більшість ворожих цілей ліквідували українські сили ППО.

ДнипроХарківВійна в Україні