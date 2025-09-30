RU

Война в Украине

Днепр и Харьков под ударом дронов РФ: раздаются взрывы, есть прилеты

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем вторника, 30 сентября, дронами атакует территорию Украины. Взрывы раздаются в Харькове и Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы, мэра Харькова Игоря Терехова и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По данным Воздушных сил, российские военные запустили ударные дроны по городам Украины. Вражеские беспилотники двигались с разных направлений.

Харьков

Около 15:34 Терехов сообщил, что в Харькове прогремел взрыв. Впоследствии он уточнил, что по Киевскому району города был нанесен удар "Молнией". В течение следующего часа Терехов сообщил, что в тот же район был еще один прилет.

По состоянию на 16:20 известно о четырех прилетах по Харькову. Терезов уточнил, что россияне также бьют по городу "Шахедами".

О пострадавших не сообщалось.

Днепр

В 16:10 Лукашук предупредил об угрозе российских дронов для Днепра и области. А за некоторое время до этого местные СМИ писали о взрывах в Днепре.

По состоянию на 16:20 о пострадавших не сообщалось.

 

Обстрел 30 сентября

Утром вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области - там была повреждена энергетическая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары - возгорание ликвидировали.

Известно, что из-за российского удара вводились изменения движения поездов на Черниговщине. В частности, ряд поездов из Киева в Нежин был или отменен, или курсирует со значительными задержками.

По данным Воздушных сил, оккупанты атаковали Украину 65 ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали украинские силы ПВО.

