Днепр и Харьков под ударом дронов РФ: раздаются взрывы, есть прилеты

Российская армия днем вторника, 30 сентября, дронами атакует территорию Украины. Взрывы раздаются в Харькове и Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы, мэра Харькова Игоря Терехова и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
По данным Воздушных сил, российские военные запустили ударные дроны по городам Украины. Вражеские беспилотники двигались с разных направлений.
Около 15:34 Терехов сообщил, что в Харькове прогремел взрыв. Впоследствии он уточнил, что по Киевскому району города был нанесен удар "Молнией". В течение следующего часа Терехов сообщил, что в тот же район был еще один прилет.
По состоянию на 16:20 известно о четырех прилетах по Харькову. Терезов уточнил, что россияне также бьют по городу "Шахедами".
О пострадавших не сообщалось.
В 16:10 Лукашук предупредил об угрозе российских дронов для Днепра и области. А за некоторое время до этого местные СМИ писали о взрывах в Днепре.
Утром вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области - там была повреждена энергетическая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары - возгорание ликвидировали.
Известно, что из-за российского удара вводились изменения движения поездов на Черниговщине. В частности, ряд поездов из Киева в Нежин был или отменен, или курсирует со значительными задержками.
По данным Воздушных сил, оккупанты атаковали Украину 65 ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали украинские силы ПВО.