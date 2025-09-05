Масований удар по підприємству у Дніпрі: з'явились фото наслідків

Нагадаємо, 5 вересня вночі повідомлялось про вибухи в Дніпрі та загрозу хімічної небезпеки, хоча офіційних підтверджень останнього поки не було.

Як ми писали, 4 вересня, російська армія запустила на Україну ударні безпілотники типу "Шахед". Повітряну тривогу було оголошено в декількох регіонах.

Додамо, як повідомили Повітряні сили ЗСУ, всього вночі російські війська випустили по Україні 157 дронів, 6 ракет з С-300 та керовану авіаракету Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Всього протиповітряною обороною збито/подавлено 121 "Шахед" та дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Є влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.