Массированный удар по предприятию в Днепре: появились фото последствий

На кадрах видно, как чрезвычайники гасят огонь, на территории объекта - обломки и дым.

Как сообщили в ГСЧС, обошлось без пострадавших после удара по предприятию.

Фото: пожарные ликвидируют возгорание на предприятии (dsns_telegram)

Также известно, что враг попал FPV-дронами по Никопольщине, а именно - по Покровской громаде, о чем сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - подытожил Лысак последствия ночной атаки РФ области.

Отметим, что в течение ночи защитники неба ликвидировали над Днепропетровской областью1 5 вражеских беспилотников.