У Дніпрі збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки

17:50 16.04.2026 Чт
2 хв
Рятувальники виявили під завалами тіло
aimg Валерій Ульяненко
У Дніпрі збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки Фото: наслідки ворожої атаки на Дніпро (t.me/dsns_telegram)

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки росіян у Дніпрі збільшилась до п'яти. Рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Читайте також: РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу

"Тіло 74-річного чоловіка рятувальники щойно виявили під завалами потрощеного ворогом будинку у Дніпрі. Нічна російська атака забрала життя 5 людей - трьох жінок та двох чоловіків", - йдеться у заяві.

Про удари по Дніпру стало відомо після трьох ночі. Тоді ж одразу надійшла інформація про пожежі на кількох локаціях.

Глава ОВА розповів, що в обласному центрі ворожа атака пошкодила пʼятиповерхівку, а приватний будинок частково зруйнувала.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії вночі 16 квітня у Дніпрі пошкоджена будівля Художнього музею. В ній не залишилося жодного вцілілого вікна. Експонати музею не постраждали.

Масована атака по Україні

Зазначимо, Росія атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби країна-агресорка застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.

Також зазначається, що особливістю цієї атаки стало застосування великої кількості балістичних ракет - 19 ракет "Іскандер-М"/С-400 були випущені по чотирьох регіонах.

Про те, який вигляд має Подільський район Києва після ворожої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Більше по темі:
Днипро Війна в Україні
Новини
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи