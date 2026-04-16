У Дніпрі збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки росіян у Дніпрі збільшилась до п'яти. Рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Тіло 74-річного чоловіка рятувальники щойно виявили під завалами потрощеного ворогом будинку у Дніпрі. Нічна російська атака забрала життя 5 людей - трьох жінок та двох чоловіків", - йдеться у заяві.

Про удари по Дніпру стало відомо після трьох ночі. Тоді ж одразу надійшла інформація про пожежі на кількох локаціях.

Глава ОВА розповів, що в обласному центрі ворожа атака пошкодила пʼятиповерхівку, а приватний будинок частково зруйнувала.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії вночі 16 квітня у Дніпрі пошкоджена будівля Художнього музею. В ній не залишилося жодного вцілілого вікна. Експонати музею не постраждали.

Масована атака по Україні

Зазначимо, Росія атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.