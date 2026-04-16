В Днепре увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки

17:50 16.04.2026 Чт
Спасатели обнаружили под завалами тело
aimg Валерий Ульяненко
В Днепре увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки Фото: последствия вражеской атаки на Днепр (t.me/dsns_telegram)

Количество погибших в результате массированной атаки россиян в Днепре увеличилось до пяти. Спасатели обнаружили под завалами тело мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Читайте также: РФ била по гостиницам, домам и детплощадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу

"Тело 74-летнего мужчины спасатели только что обнаружили под завалами разбитого врагом дома в Днепре. Ночная российская атака унесла жизни 5 человек - трех женщин и двух мужчин", - говорится в заявлении.

Об ударах по Днепру стало известно после трех ночи. Тогда же сразу поступила информация о пожарах на нескольких локациях.

Глава ОГА рассказал, что в областном центре вражеская атака повредила пятиэтажку, а частный дом частично разрушила.

Напомним, в результате массированной атаки России ночью 16 апреля в Днепре повреждено здание Художественного музея. В нем не осталось ни одного уцелевшего окна. Экспонаты музея не пострадали.

Массированная атака по Украине

Отметим, Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение суток страна-агрессор применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.

Также отмечается, что особенностью этой атаки стало применение большого количества баллистических ракет - 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были выпущены по четырем регионам.

О том, как выглядит Подольский район Киева после вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы