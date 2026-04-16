У Дніпрі вдруге пошкоджено Художній музей внаслідок атаки РФ
Внаслідок масованої атаки Росії вночі 16 квітня у Дніпрі пошкоджена будівля Художнього музею. Вибиті всі вікна та пошкоджений фасад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Художнього музею, "Суспільне Дніпро" та видання "Відомо".
У коментарі "Відомо" адміністрація музею зазначила, що в будівлі не залишилося жодного вцілілого вікна. Експонати музею не постраждали.
Маємо пошкодження. Зараз ми працюємо над оцінкою та ліквідацією наслідків. Попередньо хочу сказати, що найголовніше - це колекція музею. Вона не постраждала. Завдяки тому, що були своєчасно прийняті відповідні міри", - розповів начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Євген Хорошилов у коментарі "Суспільному".
В адміністрації повідомили, що музей тимчасово не працюватиме. Про відновлення роботи повідомлять згодом.
Зазначимо, що це вже вдруге музей страждає від російських ударів. 30 вересня 2025 року внаслідок атаки РФ у будівлі повибивало майже всі вікна і двері.
Масована атака РФ по Україні
Нагадаємо, Росія за добу атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Є влучання у 26 локаціях, загиблі й поранені в кількох містах, найбільші руйнування - у Києві, Дніпрі та Одесі.
Загалом наслідки масованої атаки РФ зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.
