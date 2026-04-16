У Дніпрі вдруге пошкоджено Художній музей внаслідок атаки РФ

14:15 16.04.2026 Чт
Що відомо про наслідки обстрілу?
aimg Тетяна Степанова
У Дніпрі вдруге пошкоджено Художній музей внаслідок атаки РФ

Внаслідок масованої атаки Росії вночі 16 квітня у Дніпрі пошкоджена будівля Художнього музею. Вибиті всі вікна та пошкоджений фасад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Художнього музею, "Суспільне Дніпро" та видання "Відомо".

Читайте також: РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу

У коментарі "Відомо" адміністрація музею зазначила, що в будівлі не залишилося жодного вцілілого вікна. Експонати музею не постраждали.

Маємо пошкодження. Зараз ми працюємо над оцінкою та ліквідацією наслідків. Попередньо хочу сказати, що найголовніше - це колекція музею. Вона не постраждала. Завдяки тому, що були своєчасно прийняті відповідні міри", - розповів начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Євген Хорошилов у коментарі "Суспільному".

В адміністрації повідомили, що музей тимчасово не працюватиме. Про відновлення роботи повідомлять згодом.

Зазначимо, що це вже вдруге музей страждає від російських ударів. 30 вересня 2025 року внаслідок атаки РФ у будівлі повибивало майже всі вікна і двері.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, Росія за добу атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Є влучання у 26 локаціях, загиблі й поранені в кількох містах, найбільші руйнування - у Києві, Дніпрі та Одесі.

Загалом наслідки масованої атаки РФ зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.

Детальніше про наслідки масованої комбінованої атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу
