У Дніпрі вже 30 постраждалих через нічну масовану атаку Росії (відео)

Нічна масована атака ворога

В ніч на 20 вересня Росія випустила по Україні 579 дронів та 40 ракет, зокрема балістичних. Більшість цілей знешкодили сили ППО, але є і влучання.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу Дніпра та області загинула одна людина. Ворог влучив ракетою у багатоповерхівку.

Атака зачепила також Павлоград. Внаслідок обстрілу пошкоджене одне з підприємств, де спалахнула пожежа.

Також ворог здійснив комбінований удар балістикою та дронами по Миколаєву.

Крім того, окупанти атакували Київщину. Наслідки атаки РФ зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.