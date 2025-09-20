RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Днепре уже 30 пострадавших из-за ночной массированной атаки России (видео)

Фото: повреждено около 40 многоэтажек в результате атаки РФ (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Савченко Юлія

Количество пострадавших в результате ночного обстрела Днепра увеличилось до 30 человек, 12 из них в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Одна из российских ракет попала по высотке в Днепре. Кроме этого, побито еще 40 многоэтажных домов.

"Ирина пряталась с домашним любимцем в коридоре. Четвероногий - ее утешение. Говорит, было страшно, особенно, когда вылетали оконные рамы. Чтобы выйти, женщине пришлось выбивать разбитые двери - заклинило замок. Уверена: ненавистный враг получит свое за беду, которую принес", - написал Лысак.

Председатель ОСМД Олег в видео перечислил, какой ущерб нанес агрессор.

 

 

Ночная массированная атака врага

В ночь на 20 сентября Россия выпустила по Украине 579 дронов и 40 ракет, в том числе баллистических. Большинство целей обезвредили силы ПВО, но есть и попадания.

Напомним, в результате массированного обстрела Днепра и области погиб один человек. Враг попал ракетой в многоэтажку.

Атака задела также Павлоград. В результате обстрела повреждено одно из предприятий, где вспыхнул пожар.

Также враг совершил комбинированный удар баллистикой и дронами по Николаеву.

Кроме того, оккупанты атаковали Киевскую область. Последствия атаки РФ зафиксированы в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.

Днепропетровская областьВойна в Украине