В Днепре уже 30 пострадавших из-за ночной массированной атаки России (видео)

Ночная массированная атака врага

В ночь на 20 сентября Россия выпустила по Украине 579 дронов и 40 ракет, в том числе баллистических. Большинство целей обезвредили силы ПВО, но есть и попадания.

Напомним, в результате массированного обстрела Днепра и области погиб один человек. Враг попал ракетой в многоэтажку.

Атака задела также Павлоград. В результате обстрела повреждено одно из предприятий, где вспыхнул пожар.

Также враг совершил комбинированный удар баллистикой и дронами по Николаеву.

Кроме того, оккупанты атаковали Киевскую область. Последствия атаки РФ зафиксированы в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.