Пошкоджені будинки й автомобілі: росіяни вдарили дронами і ракетами по Київщині

Вночі російські загарбники обстріляли дронами і ракетами Київську область. В результаті атак пошкоджено житлову інфраструктуру й автотранспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

За його словами, станом на ранок, наслідки ворожої атаки зафіксовані у трьох районах області. Так, у Бориспільському районі пошкоджено біля 10 гаражних приміщень. В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС. У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано. Фото: начальник Київської ОВА Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk) У ДСНС України повідомили, що у селищі Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загорання п`яти легкових автомобілів на парковці поруч із багатоквартирним житловим будинком. В Обухівському районі виникла пожежа і часткова руйнація приватного житлового будинку. Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (https://t.me/dsns_telegram)