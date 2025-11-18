У Дніпрі ворожі дрони пошкодили редакцію "Суспільного" й "Українського радіо": деталі

Що відомо про наслідки ворожої атаки в Дніпрі

"Дивіться, виродки, я знаю, що ви мене читаєте, тому спеціально для вас напишу вашою говіркою", - написав очільник Дніпра російською мовою.

Він нагадав, що ворог - "покидьки, які знищують усе живе, до чого можуть дотягнутися", і це вже "беззаперечний факт".

Філатов поділився, що лише за останній час у Дніпрі дронами й ракетами було знищено:

склад жіночих прокладок;

виробництво з розфасовки чаю;

склад із ліками;

меблеву фабрику;

купу цивільного бізнесу, де не було жодного військового.

"Ви, клята сарана, просто бомбите цивільні об'єкти, щоб позбавляти людей роботи, банкрутувати підприємців і знищувати нашу економіку", - звернувся посадовець до тих, "хто його читає".

Згідно з його інформацією, вчора "виродки перевершили самі себе".

"Бомбанули по телевежі й колишньому радянському телецентру, де вже давно сидять журналісти "Суспільного"! Невже, ви, скоти, думаєте, що ми досі дивимося, як за СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 і УТ-2? Або ви вважаєте, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємося?", - написав Філатов.

Публікація Філатова (скриншот: facebook.com/borys.filatov.2025)

При цьому "Суспільне Дніпро" у своєму Facebook підтвердило (о 00:42 18 листопада): "Будівлю редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського Радіо" пошкоджено внаслідок масованого обстрілу міста ввечері 17 листопада".

Було опубліковано також кадри з місця події.

Дещо згодом у виданні розповіли, що "внаслідок обстрілу сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі й дах".

При цьому співробітників у редакції на момент атаки, на щастя, не було.

Вже о 8 годині ранку вівторка журналісти повідомили, що військові РФ атакували чотири райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Самарівський, Павлоградський та Нікопольський.

"Через удари в регіоні є поранені, виникла низка пожеж. Крім того, протиповітряна оборона збила над областю понад 30 дронів протягом ночі", - розповіли українцям.

Наслідки масованої атаки БпЛА по місту Дніпро продовжували ліквідовувати. При цьому пожежа в будівлі редакції "Суспільне Дніпро" ще тривала.

Згідно з інформацією журналістів, крім редакції "Суспільне Дніпро", в місті було пошкоджено також:

транспортне й приватне підприємства;

адміністративну будівлю;

СТО;

магазини та кіоски;

заклад громадського харчування;

інфраструктуру;

шість багатоквартирних будинків;

гаражі;

транспортні засоби.

Т.в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що станом на ранок було відомо про двох постраждалих.

"Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - зауважив він у своїй публікації у Facebook.