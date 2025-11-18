RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Днепре вражеские дроны повредили редакцию "Суспільного" и "Украинского радио": детали

Российские дроны массированно атаковали город Днепр (фото: t.me/suspilnednipro)
Автор: Ирина Костенко

В ночь с 17 на 18 ноября город Днепр массированно атаковали вражеские дроны. В результате ударов было повреждено, в частности, здание региональной редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Бориса Филатова в Facebook.

Что известно о последствиях вражеской атаки в Днепре

"Смотрите, выродки, я знаю, что вы меня читаете, поэтому специально для вас напишу на вашем наречии", - написал глава Днепра на русском языке.

Он напомнил, что враг - "подонки, которые уничтожают все живое, до чего могут дотянуться", и это уже "безоговорочный факт".

Филатов поделился, что только за последнее время в Днепре дронами и ракетами было уничтожено:

  • склад женских прокладок;
  • производство по расфасовке чая;
  • склад с лекарствами;
  • мебельную фабрику;
  • кучу гражданского бизнеса, где не было ни одного военного.

"Вы, проклятая саранча, просто бомбите гражданские объекты, чтобы лишать людей работы, банкротить предпринимателей и уничтожать нашу экономику", - обратился чиновник к тем, "кто его читает".

Согласно его информации, вчера "выродки превзошли сами себя".

"Бомбанули по телевышке и бывшему советскому телецентру, где уже давно сидят журналисты "Суспільного"! Неужели, вы, скоты, думаете, что мы до сих пор смотрим, как при СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся  УТ-1 и УТ-2? Или вы считаете, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся?", - написал Филатов.

Публикация Филатова (скриншот: facebook.com/borys.filatov.2025)

При этом "Суспільне Дніпро" в своем Facebook подтвердило (в 00:42 18 ноября): "Здание редакции "Суспільне Дніпро" и "Украинского Радио" повреждено в результате массированного обстрела города вечером 17 ноября".

Были опубликованы также кадры с места происшествия.

Несколько позже в издании рассказали, что "в результате обстрела произошел пожар, повылетали окна и двери, повреждены перекрытия здания и крыша".

При этом сотрудников в редакции на момент атаки, к счастью, не было.

Уже в 8 часов утра вторника журналисты сообщили, что военные РФ атаковали четыре района Днепропетровской области - Днепровский, Самаровский, Павлоградский и Никопольский.

"Из-за ударов в регионе есть раненые, возник ряд пожаров. Кроме того, противовоздушная оборона сбила над областью более 30 дронов в течение ночи", - рассказали украинцам.

Последствия массированной атаки БпЛА по городу Днепр продолжали ликвидировать. При этом пожар в здании редакции "Суспільне Дніпро" еще продолжался.

Согласно информации журналистов, кроме редакции "Суспільне Дніпро", в городе были повреждены также:

  • транспортное и частное предприятия;
  • административное здание;
  • СТО;
  • магазины и киоски;
  • заведение общественного питания;
  • инфраструктура;
  • шесть многоквартирных домов;
  • гаражи;
  • транспортные средства.

И.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что по состоянию на утро было известно о двух пострадавших.

"В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека. 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести", - отметил он в своей публикации в Facebook.

​​​​​​​

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали некоторые регионы Украины ударными дронами и баллистическими ракетами "Искандер-М". Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, как украинская ПВО отработала против вражеских целей.

Известно также, что РФ ударила по железной дороге в Днепре и в Харьковской области.

В городе пострадали, в частности, вагоны и вокзал. Два поезда отправились с задержкой.

Днепропетровская областьВойна в УкраинеДрониАтака дронов