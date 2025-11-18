Летіли "Іскандери" та дрони: як відпрацювала українська ППО проти ворожих цілей

Російські війська вночі атакували Україну ударними дронами та балістичними ракетами "Іскандер-М" кілька регіонів України. Більшість ворожих цілей збили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 18 листопада противник атакував чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Воронезької областей РФ та 114 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито та подавлено 101 ворожий дрон.

При цьому зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.