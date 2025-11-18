Нічний обстріл Дніпра: у вагонах та вокзалі вибиті вікна, два поїзди вирушили із затримкою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

У компанії поінформували, що по Дніпру була низка масованих атак. Через із затримкою приблизно на 2,5 години вирішили два пасажирські поїзди, а саме:

31 Запоріжжя - Перемишль;

119 Дніпро - Холм.

"Пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки - Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в УЗ розповіли, що вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Ба більше, регіон частково знеструмлено, тому залізничники задіяли резервні тепловози.

"Рух повністю поновлено. Затримки контрольовані, будемо скорочувати", - додали у компанії.