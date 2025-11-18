ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нічний обстріл Дніпра: у вагонах та вокзалі вибиті вікна, два поїзди вирушили із затримкою

Вівторок 18 листопада 2025 02:15
UA EN RU
Нічний обстріл Дніпра: у вагонах та вокзалі вибиті вікна, два поїзди вирушили із затримкою Фото: поїзди затрималися приблизно на 2,5 години (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 18 листопада, масовано атакували Дніпро дронами. Внаслідок обстрілу постраждали вагони та вокзал, а два поїзди вирушили із затримкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

У компанії поінформували, що по Дніпру була низка масованих атак. Через із затримкою приблизно на 2,5 години вирішили два пасажирські поїзди, а саме:

  • 31 Запоріжжя - Перемишль;
  • 119 Дніпро - Холм.

"Пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки - Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, в УЗ розповіли, що вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Ба більше, регіон частково знеструмлено, тому залізничники задіяли резервні тепловози.

"Рух повністю поновлено. Затримки контрольовані, будемо скорочувати", - додали у компанії.

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, ввечері ближче до 23:00 місцева влада Дніпра повідомила, що місто перебуває під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе.

Мешканці чули серії вибухів, а незабаром стало відомо, що в результаті атаки в Дніпрі та районі виникли пожежі.

Також видання "Суспільне" нещодавно написало, що через обстріл постраждала будівля їхньої редакції та Українського радіо. Зокрема, сталася пожежа, вилетіли вікна та двері, а будівля частково пошкоджена. Офіційна влада про це поки що нічого не писала.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Війна в Україні
Новини
Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату
Рада перенесла голосування за бюджет-2026: Підласа назвала нову дату
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського