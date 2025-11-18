Нічний обстріл Дніпра: у вагонах та вокзалі вибиті вікна, два поїзди вирушили із затримкою
Російські окупанти пізно ввечері, 18 листопада, масовано атакували Дніпро дронами. Внаслідок обстрілу постраждали вагони та вокзал, а два поїзди вирушили із затримкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
У компанії поінформували, що по Дніпру була низка масованих атак. Через із затримкою приблизно на 2,5 години вирішили два пасажирські поїзди, а саме:
- 31 Запоріжжя - Перемишль;
- 119 Дніпро - Холм.
"Пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 Пʼятихатки - Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, в УЗ розповіли, що вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Ба більше, регіон частково знеструмлено, тому залізничники задіяли резервні тепловози.
"Рух повністю поновлено. Затримки контрольовані, будемо скорочувати", - додали у компанії.
Обстріл Дніпра
Нагадаємо, ввечері ближче до 23:00 місцева влада Дніпра повідомила, що місто перебуває під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе.
Мешканці чули серії вибухів, а незабаром стало відомо, що в результаті атаки в Дніпрі та районі виникли пожежі.
Також видання "Суспільне" нещодавно написало, що через обстріл постраждала будівля їхньої редакції та Українського радіо. Зокрема, сталася пожежа, вилетіли вікна та двері, а будівля частково пошкоджена. Офіційна влада про це поки що нічого не писала.