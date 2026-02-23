У Дніпрі стався вибух у райвідділку: що відомо

Що передувало

Як стало відомо РБК-Україна, сьогодні ввечері стався вибух у Дніпрі. За попередніми даними, було пошкоджено будівлю районного відділку полції.

Водночас, джерело зазначло, що вибух міг статись біля будівлі, а не в середині.

Що кажуть у поліції

Згодом у поліції підтвердили факт вибуху, він стався в адміністративній будівлі поліції у Амур-Нижньодніпровському районі близько 20:30.

Попередньо, внаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею.



Наразі на місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту.

Теракт у Миколаєві

Нагадаємо, декілька годин тому стало відомо про вибух у Миколаєві. Під час перезмінки патрульних неподалік них вибухнув невідомий пристрій. Наразі відомо про сімох поранених, двоє з яких у тяжкому стані.

"Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави", - заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський.