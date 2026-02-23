RU

В Днепре произошел взрыв в райотделе: что известно

Иллюстративное фото: в Днепре произошел взрыв (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Вечером вторника, 23 февраля, в одном из районных отделений полиции города Днепр произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в результате взрыва было повреждено здание. В то же время, источник отмечает, что взрыв мог произойти возле здания, а не внутри.

 

Доповюеться...

 

