В Днепре произошел взрыв в райотделе: что известно

Украина, Понедельник 23 февраля 2026 21:29
в Днепре произошел взрыв
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Вечером вторника, 23 февраля, в одном из районных отделений полиции города Днепр произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте также: В деле о теракте во Львове есть еще одна фигурантка: что о ней известно

По предварительным данным, в результате взрыва было повреждено здание. В то же время, источник отмечает, что взрыв мог произойти возле здания, а не внутри.

По состоянию на 21:30 официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Теракт в Николаеве

Напомним, несколько часов назад стало известно о взрыве в Николаеве. Во время пересменки патрульных неподалеку от них взорвалось неизвестное устройство. Известно о семи раненых, двое из которых в тяжелом состоянии.

"Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства", - заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Теракт во Львове

Также стоит напомнить, что несколько дней назад теракт произошел во Львове. Там в результате двойного взрыва погибла полицейская, а еще более 20 человек были ранены.

СБУ и полиция оперативно задержали подкладывательницу взрывчатки. В то же время, сегодня стало известно, что она действовала не сама - ею, и сообщницей из Харькова руководили российские кураторы.

Сегодня Галицкий районный суд Львова избрал первой подозреваемой меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

