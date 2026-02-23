В Днепре произошел взрыв в райотделе: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в результате взрыва было повреждено здание. В то же время, источник отмечает, что взрыв мог произойти возле здания, а не внутри.

По состоянию на 21:30 официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Теракт в Николаеве

Напомним, несколько часов назад стало известно о взрыве в Николаеве. Во время пересменки патрульных неподалеку от них взорвалось неизвестное устройство. Известно о семи раненых, двое из которых в тяжелом состоянии.

"Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства", - заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.