У Чернігові після нічної атаки РФ пошкоджено десятки об’єктів

Україна, Понеділок 05 січня 2026 09:39
UA EN RU
У Чернігові після нічної атаки РФ пошкоджено десятки об’єктів Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 5 січня російська армія здійснила комбіновану атаку по Чернігову, внаслідок якої зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Як повідомили у Чернігівській міській військовій адміністрації, в місті зруйновано 8 гаражів, ще 96 гаражних приміщень зазнали пошкоджень. Також повністю знищено будівлі господарчо-складського призначення на території однієї з комунальних установ та господарчу споруду одного з міських підприємств.

Крім того, зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. Загалом пошкоджено 15 приватних будинків - у них вибито вікна та двері, пошкоджено паркани й ворота.

За попередніми даними, загиблих і травмованих серед цивільного населення немає. На місцях працюють відповідні служби, триває фіксація наслідків атаки.

Обстріл Києва та області 5 січня

Нагадаємо, у ніч на 5 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. В Оболонському районі ударний дрон влучив у приватну клініку - поранення дістали троє людей, ще один чоловік помер від отриманих травм.

Жертви та руйнування зафіксовані й на Київщині. У Фастівському районі пошкоджено до десяти житлових будинків, а також автомобілі, гаражі та складські споруди. Один місцевий житель загинув - його тіло рятувальники знайшли під час гасіння пожежі в оселі.

Загалом у ніч на понеділок окупанти били по Україні ракетами та дронами. Удари та їхні наслідки зафіксували в Києві, Чернігові, Славутичі, Полтаві та Харкові. За даними Повітряних сил, РФ застосувала дев’ять балістичних ракет "Іскандер-М" і зенітні керовані ракети С-300 з Брянської та Воронезької областей, а також запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших типів, близько сотні з яких були "Шахедами".

