У Дніпрі пролунав вибух на тлі загрози балістики

Атака на Україну 15 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах Житомирської області.

За даними місцевої влади, внаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав. Пожежі локалізовані, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.

Також сьогодні зранку росіяни атакували Київ дронами. Як стало відомо, уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Ще під ударом ворожих дронів перебував й Львів. Там російський безпілотник впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері.

Внаслідок атаки у центрі міста були пошкоджені вітражі в пам’ятці архітектури - храмі святих Ольги та Єлизавети. У мережі вже показали, який вигляд має пошкоджена церква.