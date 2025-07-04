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У Дніпрі пролунав вибух: що відомо

Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпрі на тлі повітряної тривоги в регіоні пролунав вибух. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про безпілотні літальні апарати (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

О 10:57 "Суспільне" вперше повідомило про звуки вибуху, які було чутно у Дніпрі. Вже через хвилину вони пролунали повторно. 

Перед цим та о 11:00 вибухи також було чутно у Кривому Розі

Варто відзначити, що Повітряні сили ЗСУ писали про ворожі дрони на заході Дніпропетровської області та загрозу БпЛА у Кривому Розі. 

 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Обстріл України у ніч на 4 липня

У ніч проти 4 липня Росія здійснила масований повітряний обстріл України, випустивши загалом 550 одиниць ударних засобів. Серед них - 539 дронів, ракета типу "Кинджал", шість балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23 і чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Основною ціллю атаки був Київ. Деталі щодо обстрілу столиці - в матеріалі РБК-Україна.

Від російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

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