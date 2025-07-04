В Днепре прогремел взрыв: что известно

В 10:57 "Суспільне" впервые сообщило о звуках взрыва, которые были слышны в Днепре. Уже через минуту они прозвучали повторно.

Перед этим и в 11:00 взрывы также были слышны в Кривом Роге.

Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ писали о вражеских дронах на западе Днепропетровской области и угрозу БпЛА в Кривом Роге.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)