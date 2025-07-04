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В Днепре прогремел взрыв: что известно

Иллюстративное фото: в Днепре прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре на фоне воздушной тревоги в регионе прогремел взрыв. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о беспилотных летательных аппаратах (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

В 10:57 "Суспільне" впервые сообщило о звуках взрыва, которые были слышны в Днепре. Уже через минуту они прозвучали повторно.

Перед этим и в 11:00 взрывы также были слышны в Кривом Роге.

Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ писали о вражеских дронах на западе Днепропетровской области и угрозу БпЛА в Кривом Роге.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

 

Обстрел Украины в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля Россия осуществила массированный воздушный обстрел Украины, выпустив всего 550 единиц ударных средств. Среди них - 539 дронов, ракета типа "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23 и четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Основной целью атаки был Киев. Детали об обстреле столицы - в материале РБК-Украина.

От российского удара, кроме Киева, пострадали еще Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

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