У Кривому Розі було чути вибух на тлі атаки "Шахедів"

У районі міста Кривий Ріг 4 липня пролунав вибух на тлі повітряної тривоги, оголошеної в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Варто зауважити, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували о 10:41 про рух кількох груп ударних БпЛА на Кривий Ріг.

Додамо, що о 10:29 сили ПС попереджали про ворожі ударні БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на захід та південь.

"Кривий Ріг. Шахедна атака. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

Перед тим фіксувався рух ворожих ударних безпілотників у бік населеного пункту.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, це місто не рідко страждає від обстрілів з боку російських загарбників. Часто для ударів по Кривому Рогу ворог застосовує ракети різних типів та дрони-камікадзе.

Під час минулого обстрілу, 6 грудня, росармія завдала ракетного удару по Кривому Розі із застосуванням балістики. Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Проводили аварійно-рятувальну операцію. Внаслідок російської атаки загинули троє осіб, ще 17 людей отримали поранення.

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