У Дніпрі пролунав вибух під час загрози балістики

Удар по Дніпру

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російська армія вдарила по Дніпру - ворог застосував ракету з касетним боєприпасом влучила, яка влучила у житловий будинок.

Наразі відомо, що росіяни били по житловій забудові у спальному районі міста - є загиблий, також три десятки поранених.

Тієї ночі окупанти атакували Україну 40 ракетами та 579 дронами. Під ударом були Миколаїв, Павлоград, Чернігівська, Одеська та Хмельницька області.

Детальніше про наслідки нічної атаки - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.