У Дніпрі пролунав вибух під час загрози балістики

Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунав вибух під час загрози балістики (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні вдень середи, 24 вересня, у низці областей було оголошено тривогу через загрозу балістики. У Дніпрі лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ, карту повітряних тривог та Повітряні сили.

Близько 10:12 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного удару у низці областей.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - сказано у повідомленні.

А вже через декілька хвилин місцеві ЗМІ почали повідомляти про звуки вибуху у Дніпрі.

Згодом Повітряні сили попередили про розвідувальні дрони ворога неподалік Дніпра.

"Ворожі розвідувальні БпЛА неподалік Дніпра. Працює ППО", - сказано у повідомленні.

Станом на 10:20 про постраждалих та  руйнування не повідомлялось.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня російська армія вдарила по Дніпру - ворог застосував ракету з касетним боєприпасом влучила, яка влучила у житловий будинок.

Наразі відомо, що росіяни били по житловій забудові у спальному районі міста - є загиблий, також три десятки поранених.

Тієї ночі окупанти атакували Україну 40 ракетами та 579 дронами. Під ударом були Миколаїв, Павлоград, Чернігівська, Одеська та Хмельницька області.

Детальніше про наслідки нічної атаки - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

