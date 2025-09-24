В Днепре прогремел взрыв во время угрозы баллистики

Удар по Днепру

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия ударила по Днепру - враг применил ракету с кассетным боеприпасом, которая попала в жилой дом.

Известно, что россияне били по жилой застройке в спальном районе города - есть погибший, также три десятка раненых.

Той ночью оккупанты атаковали Украину 40 ракетами и 579 дронами. Под ударом были Николаев, Павлоград, Черниговская, Одесская и Хмельницкая области.

