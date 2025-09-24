RU

В Днепре прогремел взрыв во время угрозы баллистики

Иллюстративное фото: в Днепре прогремел взрыв во время угрозы баллистики (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине днем среды, 24 сентября, в ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы баллистики. В Днепре раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ, карту воздушных тревог и Воздушные силы.

Около 10:12 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара в ряде областей.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сказано в сообщении.

А уже через несколько минут местные СМИ начали сообщать о звуках взрыва в Днепре.

Впоследствии Воздушные силы предупредили о разведывательных дронах врага неподалеку от Днепра.

"Вражеские разведывательные БпЛА неподалеку от Днепра. Работает ПВО", - сказано в сообщении.

По состоянию на 10:20 о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

 

Удар по Днепру

Напомним, в ночь на 20 сентября российская армия ударила по Днепру - враг применил ракету с кассетным боеприпасом, которая попала в жилой дом.

Известно, что россияне били по жилой застройке в спальном районе города - есть погибший, также три десятка раненых.

Той ночью оккупанты атаковали Украину 40 ракетами и 579 дронами. Под ударом были Николаев, Павлоград, Черниговская, Одесская и Хмельницкая области.

Подробнее о последствиях ночной атаки - узнайте в материале РБК-Украина.

