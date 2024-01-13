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У Дніпрі пролунало кілька вибухів

Субота 13 січня 2024 05:09
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У Дніпрі пролунало кілька вибухів Фото: у Дніпрі пролунало кілька вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі пролунало кілька вибухів сьогодні вранці, 13 січня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі про причини та наслідки вибухів нічого не повідомляється.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Сигнали тривоги не ігноруємо", - наголосив він.

Удари росіян по Дніпропетровській області

Нагадаємо, до цього масована повітряна атака окупантів Україною була 8 січня. Тоді вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, у Хмельницькій області працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.

Також увечері у суботу, 6 січня, сили ППО знищили у Дніпропетровській області 7 ворожих безпілотників.

Внаслідок атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото наслідків російської атаки.

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