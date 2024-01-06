Росіяни атакували Дніпро дронами, є постраждалі

Російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками. В результаті події постраждали дві людини.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини.

"На щастя, серйозно ніхто не постраждав. ДСНСники врятували з-під завалів 6 людей, з них двоє - діти", - заявив Лисак.

Він також додав, що дві людини самостійно звернулися за медичною допомогою в лікарню.

Атака "Шахедів" 5 січня

5 січня російські окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" - увечері та під ранок. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.

На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, у Миколаївській - влучання на території підприємства. У Херсонській області дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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