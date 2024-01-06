ua en ru
Нд, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни атакували Дніпро дронами, є постраждалі

Субота 06 січня 2024 22:45
UA EN RU
Росіяни атакували Дніпро дронами, є постраждалі Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками. В результаті події постраждали дві людини.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини.

"На щастя, серйозно ніхто не постраждав. ДСНСники врятували з-під завалів 6 людей, з них двоє - діти", - заявив Лисак.

Він також додав, що дві людини самостійно звернулися за медичною допомогою в лікарню.

Атака "Шахедів" 5 січня

5 січня російські окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" - увечері та під ранок. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.

На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, у Миколаївській - влучання на території підприємства. У Херсонській області дрони атакували модульне містечко.

Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область обстріл Дніпра Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський про Покровськ: жоден удар не минеться без наслідків для РФ, ми це забезпечимо
Зеленський про Покровськ: жоден удар не минеться без наслідків для РФ, ми це забезпечимо
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту