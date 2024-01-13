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В Днепре прозвучало несколько взрывов

Суббота 13 января 2024 05:09
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В Днепре прозвучало несколько взрывов Фото: в Днепре прозвучало несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепре прозвучало несколько взрывов сегодня рано утром, 13 января. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент о причинах и последствиях взрывов ничего не сообщается.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Сигналы тревоги не игнорируем", - отметил он.

Удары россиян по Днепропетровской области

Напомним, до этого массированная воздушная атака оккупантов по Украине была 8 января. Тогда взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом.

Также вечером в субботу, 6 января, силы ПВО уничтожили в Днепропетровской области 7 вражеских беспилотников.

В результате атаки пострадал дом, где проживали 22 семьи. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото последствий российской атаки.

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