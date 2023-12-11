У Дніпрі пролунали звуки вибухів
У Дніпрі сьогодні, 11 грудня, пролунали звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що повітряну тривогу оголосили після інформації від Повітряних сил України.
Військові спочатку повідомляли про рух ворожої ракети в бік Кривого Рогу, а потім у бік Дніпра.
Ракетні удари по Україні
Сьогодні Збройні сили України знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Також уночі 11 грудня в Києві пролунали вибухи, після - оголосили повітряну тривогу. Жителі столиці почули щонайменше 10 вибухів.
Пізніше сили ППО повідомили, що збили 8 повітряних цілей над Києвом. Ракети летіли за балістичною траєкторією.
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