У Дніпрі пролунали звуки вибухів

У Дніпрі сьогодні, 11 грудня, пролунали звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зазначається, що повітряну тривогу оголосили після інформації від Повітряних сил України.

Військові спочатку повідомляли про рух ворожої ракети в бік Кривого Рогу, а потім у бік Дніпра.

Ракетні удари по Україні

Сьогодні Збройні сили України знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Також уночі 11 грудня в Києві пролунали вибухи, після - оголосили повітряну тривогу. Жителі столиці почули щонайменше 10 вибухів.

Пізніше сили ППО повідомили, що збили 8 повітряних цілей над Києвом. Ракети летіли за балістичною траєкторією.