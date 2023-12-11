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У Дніпрі пролунали звуки вибухів

Дніпро, Понеділок 11 грудня 2023 17:26
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У Дніпрі пролунали звуки вибухів Архівне фото: У Дніпрі пролунали звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Дніпрі сьогодні, 11 грудня, пролунали звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що повітряну тривогу оголосили після інформації від Повітряних сил України.

Військові спочатку повідомляли про рух ворожої ракети в бік Кривого Рогу, а потім у бік Дніпра.

Ракетні удари по Україні

Сьогодні Збройні сили України знищили ворожу ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Також уночі 11 грудня в Києві пролунали вибухи, після - оголосили повітряну тривогу. Жителі столиці почули щонайменше 10 вибухів.

Пізніше сили ППО повідомили, що збили 8 повітряних цілей над Києвом. Ракети летіли за балістичною траєкторією.

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